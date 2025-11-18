Imagine conhecer um destino brasileiro tão paradisíaco que muitos o chamam de “Caribe Secreto”. Localizado no litoral de Alagoas, Maragogi encanta turistas com suas águas incrivelmente cristalinas, tons de azul hipnotizantes, bancos de areia branquinha e acessos simples tanto por Maceió, capital alagoana, quanto por Recife, capital do vizinho Pernambuco.

O município reúne cenários dignos de cartão-postal e experiências únicas, como piscinas naturais, passeios de catamarã e recantos tranquilos perfeitos para quem busca descanso e beleza em um só lugar. Com infraestrutura turística em expansão e praias que figuram entre as mais bonitas do país, Maragogi se tornou um destino indispensável para quem deseja vivenciar o melhor do litoral nordestino.

Suas famosas galés — piscinas naturais formadas no meio do mar — revelam a rica vida marinha da região e proporcionam mergulhos inesquecíveis. Além disso, vilarejos charmosos, gastronomia típica e hospedagens para todos os perfis tornam a cidade ainda mais atrativa.

Para quem busca experiências além das praias, Maragogi também oferece trilhas ecológicas, passeios de buggy pelas falésias e roteiros culturais que revelam a história e as tradições locais. A combinação de natureza preservada com atividades variadas faz do destino uma escolha completa, capaz de agradar tanto quem deseja tranquilidade quanto quem prefere aventura.

O que fazer em Maragogi, o Caribe Brasileiro

Visitar as Galés de Maragogi (Piscinas Naturais)

As famosas piscinas naturais são o cartão-postal da cidade. Formadas durante a maré baixa, elas revelam corais, peixes coloridos e um mar transparente ideal para snorkel. Os passeios são feitos em catamarã ou lancha e dependem da tábua de marés — quanto menor a maré, mais cristalina fica a água.

Aproveitar as melhores praias

Praia de Maragogi: central, com ótima estrutura.

Antunes: uma das mais bonitas do Nordeste, com água azul-clara e faixa de areia branquinha.

Barra Grande: famosa pelo Caminho de Moisés, um banco de areia que surge na maré baixa.

Xaréu: tranquila, perfeita para relaxar.

Ponta de Mangue: um dos trechos mais cristalinos de toda a região.

Fazer o famoso Caminho de Moisés

Em Barra Grande, quando a maré está muito baixa, aparece um longo banco de areia que avança mar adentro, criando um cenário surreal. É um dos lugares mais fotografados de Maragogi.

Passeio de buggy pelo litoral

Os passeios percorrem praias, mirantes e pontos estratégicos para fotos incríveis. É uma forma divertida e rápida de conhecer vários lugares em poucas horas.

Snorkel e mergulho com cilindro

As águas de Maragogi são perfeitas para mergulho. Iniciantes e experientes encontram vida marinha rica, recifes de corais e águas com excelente visibilidade.

Saborear a culinária local

Maragogi é conhecida pelos pratos com frutos do mar, como peixe na telha, camarão ao coco e lagosta. Também vale provar o famoso bolinho de goma, tradicional da região.

Visitar artesanatos e pequenas vilas

O vilarejo tem lojas que vendem peças feitas à mão, além de pequenas comunidades com tradições culturais interessantes para quem gosta de turismo mais autêntico.

Relaxar nos beach clubs

Praias como Antunes e Ponta de Mangue têm beach clubs com boa estrutura, redes na água e clima tranquilo para aproveitar o dia sem pressa.