Atendendo a mais de 18,7 milhões de famílias em todo o país, o Bolsa Família é um dos mais importantes programas de transferência de renda do país, sendo fundamental para garantir a sobrevivência de pessoas em situação de vulnerabilidade.

E para garantir que o benefício seja direcionado a quem realmente necessita, o Bolsa Família estabelece regras específicas, cujo descumprimento pode resultar na negativa da solicitação ou na exclusão do cadastro.

Mas vale destacar que, diferentemente do que vem sendo afirmado por rumores que passaram a circular nas redes sociais, a quantidade de filhos não integra as exigências do programa, que tem o combate à pobreza e promoção de autonomia entre seus objetivos centrais.

Os principais critérios do benefício estão relacionados à renda per capita, que deve ser de, no máximo, R$ 218 por mês, e à atualização de dados do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) para permitir que o governo tenha acesso a informações corretas.

O Bolsa Família também conta com algumas condicionalidades, como frequências escolares mínimas para crianças e adolescentes e o acompanhamento pré-natal para gestantes e de saúde para bebês que, por sua vez, variam para beneficiários sem filhos.

Pagamentos adicionais do Bolsa Família

Caso as exigências estejam sendo devidamente cumpridas, a única limitação enfrentada por beneficiários sem filhos no Bolsa Família diz respeito à impossibilidade de acesso a determinados pagamentos adicionais, responsáveis por elevar o valor mensal destinado a famílias com filhos, que são depositados junto do benefício central. São eles:

Benefício Primeira Infância: concede um adicional de R$ 150 para famílias com filhos de 0 a 6 anos de idade;

concede um adicional de R$ 150 para famílias com filhos de 0 a 6 anos de idade; Benefício Variável Familiar: paga mais R$ 50 para gestantes e famílias com crianças e adolescientes de 7 a 18 anos incompletos;

paga mais R$ 50 para gestantes e famílias com crianças e adolescientes de 7 a 18 anos incompletos; Benefício Variável Nutriz: garante um extra de R$ 50 para mães com bebês de até seis meses.