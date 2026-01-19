Trabalhadores contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) contam, em 2026, com a manutenção de benefícios previstos na legislação que podem representar um reforço importante no salário mensal. Entre eles está um adicional pago a quem exerce atividades em ambientes considerados prejudiciais à saúde, cujo valor pode ultrapassar R$ 600.

Adicional é garantido por lei trabalhista

A legislação trabalhista determina que empregados expostos a agentes nocivos acima dos limites permitidos tenham direito a um pagamento extra. Esse acréscimo funciona como uma compensação financeira para quem lida diariamente com riscos físicos, químicos ou biológicos no ambiente de trabalho.

De acordo com as normas vigentes, o adicional só é devido quando a exposição supera os parâmetros de segurança definidos pelas regras técnicas. Ou seja, não basta o contato eventual: é necessário que o risco seja habitual e comprovado.

Valor depende do nível de risco

O percentual do adicional varia conforme o grau de insalubridade da atividade. No caso mais elevado, o trabalhador recebe 40% do salário mínimo. Considerando o piso nacional de R$ 1.518, o valor mensal chega a cerca de R$ 607, quantia que impacta diretamente o orçamento de quem tem direito ao benefício.

Concessão exige avaliação técnica

Nem toda função garante o pagamento automático. Para que o adicional seja incluído no contracheque, a empresa precisa comprovar a exposição acima dos limites legais, geralmente por meio de laudos técnicos elaborados por profissionais especializados.

Profissões mais comuns entre os beneficiados

Entre as áreas que frequentemente dão direito ao adicional estão setores da indústria, hospitais, laboratórios e atividades que envolvem contato direto com agentes biológicos. Profissionais da segurança pública também podem receber valores extras, a depender das condições de trabalho.

Diferença entre insalubridade e periculosidade

Enquanto a insalubridade está ligada a danos graduais à saúde, a periculosidade envolve risco imediato à vida. Nesse caso, o adicional é de 30% do salário-base, sem considerar gratificações.

Reflexos na aposentadoria

Além do ganho mensal, trabalhadores expostos a riscos podem ter acesso à aposentadoria especial, com tempo de contribuição e idade reduzidos, desde que comprovem o exercício da atividade nociva ao longo dos anos. Em 2026, essas regras seguem válidas para quem cumpre os requisitos legais.