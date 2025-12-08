Para os piscianos, 2026 tende a ser um período de maior consciência sobre dinheiro e de atitude mais firme no trabalho. O ano chega pedindo que você assuma o comando da própria vida material, deixando de lado improvisos e adotando uma postura mais estratégica. A combinação de Saturno e Netuno em Áries, no dia 20 de fevereiro, aciona justamente a área das finanças e inaugura um ciclo que exige estrutura, responsabilidade e clareza sobre gastos e ganhos.

Não se trata de um momento de resultados imediatos. É, na verdade, a construção de um alicerce que poderá sustentar uma fase mais próspera nos próximos anos. Organizar planilhas, renegociar contas, rever hábitos e compreender o valor do próprio trabalho passam a ser prioridades.

Trabalho pede iniciativa e atenção aos movimentos do ano

No campo profissional, 2026 também reserva mudanças. A passagem de Júpiter para a área da rotina e da saúde, a partir de 30 de junho, pode ampliar oportunidades, trazendo chances de crescimento dentro do ambiente de trabalho. Porém, o movimento dos eclipses nessa mesma região do mapa indica que transformações bruscas podem surgir — seja por cortes, novos direcionamentos ou reestruturações que fogem ao controle.

A dica é usar a energia ariana para agir com iniciativa, apostar em habilidades pessoais e mostrar mais segurança ao assumir responsabilidades. Disciplina e foco serão essenciais para atravessar as oscilações que o ano apresenta.

Oportunidades e riscos no caminho

O período favorece o amadurecimento financeiro e marca o início de uma fase de maior autonomia. Entretanto, fevereiro pede atenção redobrada. Com Netuno influenciando diretamente a área do dinheiro, propostas confusas ou promessas de retorno rápido tendem a aparecer. Investimentos sem garantia, negócios nebulosos e acordos pela internet devem ser analisados com cautela. Desconfie, questione e, sempre que possível, trate de assuntos importantes pessoalmente.