Com o crescimento da contratação de profissionais como pessoa jurídica (PJ) no Brasil, uma dúvida se tornou comum: quem trabalha nesse modelo pode tirar férias?

A resposta envolve diferenças importantes entre o regime CLT e a prestação de serviços, além de pontos contratuais que impactam diretamente o descanso e o planejamento financeiro do profissional.

PJ tem direito a férias pela lei?

Do ponto de vista da legislação trabalhista, o profissional PJ não tem direito a férias remuneradas nos moldes da CLT. A Consolidação das Leis do Trabalho garante esse benefício apenas a empregados com vínculo formal, registro em carteira, subordinação e horários definidos.

Já o PJ é enquadrado como prestador de serviços, regido principalmente pelo Código Civil e pelo contrato firmado com o contratante. Isso significa que o descanso não é obrigatório por lei e depende exclusivamente do que for negociado entre as partes, sem adicional de um terço ou garantia de remuneração automática.

Como o descanso funciona na prática

Na prática, muitos profissionais PJ conseguem tirar períodos de descanso por meio de acordos prévios. Para isso, é comum ajustar prazos de entrega e redistribuir a carga de trabalho ao longo do ano.

Como não há proteção típica da CLT, o planejamento financeiro se torna essencial. Muitos PJs criam reservas para cobrir períodos sem faturamento ou incorporam esse custo no valor dos serviços prestados.

Quando o PJ pode virar vínculo de emprego

Mesmo com contrato de pessoa jurídica, a relação pode ser reconhecida como vínculo empregatício se houver características como jornada fixa, ordens diretas, falta de autonomia e forte dependência econômica.

Nessas situações, aumenta o risco de caracterização de “pejotização”. Se o vínculo de emprego é reconhecido judicialmente, o profissional pode ter direito a férias, 13º salário e FGTS retroativos, conforme a CLT.

Cuidados contratuais sobre pausas

Para evitar conflitos, é recomendável que o contrato de prestação de serviços traga cláusulas claras sobre pausas e ausências, prevendo períodos anuais de interrupção, com ou sem remuneração, deixando claro como o descanso afeta prazos e pagamentos.

Planejamento é fundamental

O profissional PJ precisa ter clareza de que não existe férias automáticas e que qualquer pausa deve ser negociada e registrada. Negociar, registrar acordos por escrito e criar uma reserva financeira são estratégias fundamentais para garantir descanso sem comprometer a renda e a relação com o contratante.