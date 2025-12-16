Um terremoto de magnitude 4,4 atingiu Araxá, no interior de Minas Gerais, na noite da última sexta-feira (12). O abalo, registrado por volta das 22h10, foi confirmado pela Defesa Civil e pela prefeitura, que informaram não haver registros de danos materiais ou feridos.

O tremor foi sentido em diversas áreas do município e em regiões próximas. Equipes da Defesa Civil iniciaram o monitoramento da situação e alertaram que novos abalos poderiam ocorrer durante a madrugada. Até o momento, não há informações sobre a ocorrência de novos tremores.

O monitoramento do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) registra apenas o terremoto relatado na sexta-feira. Em resposta ao abalo, as mineradoras que operam em Araxá foram acionadas para inspeção das barragens, que, segundo o órgão, permanecem estáveis.

“Elas continuam sendo monitoradas preventivamente para verificar qualquer alteração estrutural após o tremor”, informou a Defesa Civil. Em nota complementar, o órgão acrescentou que, até o momento, “não foi identificada nenhuma anormalidade”.

Alerta e monitoramento seguem após tremor em Araxá

O terremoto de magnitude 4,4 chamou atenção de moradores e autoridades, mas, felizmente, não provocou feridos nem danos materiais significativos. A Defesa Civil e a prefeitura reforçaram que a população deve manter a calma e acompanhar as orientações oficiais.

Como medida preventiva, as barragens das mineradoras da região foram inspecionadas e permanecem estáveis. Equipes continuam monitorando a situação para identificar qualquer alteração estrutural, garantindo a segurança da cidade e dos arredores.