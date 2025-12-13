Com a aproximação do fim de ano, muitos trabalhadores no Brasil começam a se preparar para receber uma ajuda financeira extra. Esse valor adicional pode ser essencial para equilibrar o orçamento durante as festas de fim de ano ou quitar dívidas pendentes. Mas quem realmente tem direito a essa gratificação? Qual é o valor esperado e quando ele deve ser pago?

O pagamento mais aguardado por muitos é o 13º salário, também chamado de gratificação de Natal. Para 2026, a previsão é que o valor médio seja de R$ 2.033,93, embora ele possa variar de acordo com o tempo de serviço e a remuneração de cada trabalhador.

A gratificação de Natal é destinada aos trabalhadores que atenderam aos requisitos legais ao longo do ano. Quem possui carteira assinada ou é aposentado/pensionista geralmente tem direito a receber esse benefício. Confira abaixo os principais critérios para a elegibilidade:

Trabalhador com carteira assinada ou servidor público;

Aposentados e pensionistas também têm direito;

Tempo de serviço é considerado: o valor é proporcional ao tempo de contribuição, ou seja, se você trabalhou o ano inteiro, receberá o valor integral, caso contrário, será calculado de acordo com os meses trabalhados;

Cálculo do valor: Cada mês de trabalho equivale a 1/12 do salário anual.

Em 2026, a gratificação de Natal deve alcançar R$ 2.033,93 para os trabalhadores que cumpriram todos os requisitos e estiveram ativos durante o ano inteiro. Esse montante representa o 13º salário integral. Para aqueles que trabalharam apenas parte do ano, o valor será calculado de forma proporcional ao período trabalhado.