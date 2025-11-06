A semana trouxe um duro golpe para os brasileiros. O Comitê de Política Monetária (Copom) divulgou ontem, terça-feira, dia 04 de novembro, a ata de sua última reunião, confirmando que a taxa básica de juros, a Selic, seguirá em 15% ao ano.
E o que mais preocupou no anúncio é que, segundo o órgão, a Selic deve continuar nesse nível elevado por um período mais longo do que o inicialmente previsto.
Para a população, isso significa um cenário prolongado de crédito caro, consumo retraído e crescimento econômico ainda mais difícil.
Brasileiros recebem pior notícia do ano sobre juros de 15%
No documento, o Banco Central deixou claro que a decisão de manter os juros altos está ancorada na tentativa de controlar a inflação, que ainda apresenta resistência em convergir para a meta oficial.
Apesar de alguns sinais de arrefecimento na economia, o Copom reforça que o ambiente ainda exige cautela.
A preocupação central é evitar que a inflação volte a subir, o que poderia comprometer a confiança no Banco Central e nos fundamentos econômicos do país.
A taxa Selic é o principal instrumento usado pelo Banco Central para influenciar a economia.
Ela representa o custo do dinheiro entre os bancos e serve como referência para todas as outras taxas de juros cobradas no mercado, como financiamentos, empréstimos e rotativo do cartão de crédito.
Quando a Selic está alta, tudo que depende de crédito encarece, desde a compra de um carro até o capital de giro de pequenas empresas.
Esse patamar elevado afeta diretamente o bolso do consumidor e o ritmo da atividade econômica. Com menos acesso a crédito e condições financeiras mais restritivas, famílias tendem a consumir menos, e empresas adiam investimentos.
Na prática, juros altos prolongados significam menos emprego, menor renda e crescimento travado.
Corte na taxa de juros só deve ocorrer em 2026
O comunicado do Copom ainda reconhece que há sinais de perda de fôlego no consumo e queda nos preços de alimentos, mas considera esses movimentos insuficientes para justificar uma mudança imediata na política monetária.
Além disso, o aumento recente do diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos atrai capital estrangeiro, o que pode trazer algum alívio cambial e estabilidade, mas não altera o aperto sentido internamente.
Com isso, especialistas já revisam suas previsões e indicam que um corte na Selic só deve ocorrer em 2026.
Até lá, o brasileiro segue enfrentando a realidade de juros altos, um freio persistente sobre a economia e sobre a vida financeira de milhões.
