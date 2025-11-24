Após o tornado que destruiu cerca de 90% da cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, o governo autorizou o saque calamidade do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para todos os moradores do município, que teve o estado de calamidade pública oficialmente reconhecido pela União.

Por meio dessa modalidade, trabalhadores de áreas afetadas por desastres naturais podem retirar até R$ 6.220 do FGTS — desde que possuam esse valor disponível na conta. O saque pode ser solicitado em até 90 dias após a publicação da portaria do MIDR (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional) que reconhece a situação de emergência ou calamidade pública da cidade ou estado.

A Caixa Econômica Federal já divulgou a lista de áreas atingidas e habilitadas para o saque, além das orientações para que os moradores realizem o pedido diretamente pelo aplicativo FGTS, sem necessidade de ir a uma agência. Para confirmar se o endereço está dentro da zona reconhecida pelo governo federal, o trabalhador deve acessar o app, informar o CEP da residência e aguardar a validação automática do sistema.

Depois da confirmação, o valor pode ser transferido para qualquer conta bancária de mesma titularidade, inclusive de outros bancos, sem cobrança de tarifas. A liberação ocorre de forma escalonada ao longo da semana, conforme o processamento dos pedidos.

Como solicitar o saque calamidade do FGTS?

Para solicitar o saque calamidade do FGTS, o processo é simples e totalmente digital. Veja o passo a passo atualizado:

Acesse o aplicativo FGTS

Baixe ou abra o app oficial FGTS no seu celular (disponível para Android e iOS).

Faça login com sua conta gov.br.

Selecione a opção “Saque Digital”

No menu inicial, toque em “Meus Saques” e escolha a opção “Calamidade Pública”.

Informe o seu endereço

Digite o CEP da residência afetada.

O sistema verificará automaticamente se a sua rua está dentro da área reconhecida pelo Governo Federal por meio de portaria do MIDR.

Envie a documentação

Você deve enviar:

Foto do seu documento de identidade (RG, CNH ou passaporte)

Comprovante de residência atualizado (de até 120 dias antes do desastre)

Selfie segurando o documento, caso o aplicativo solicite

Escolha onde quer receber o dinheiro

Selecione a conta bancária para crédito — pode ser da Caixa ou de qualquer outro banco, sem taxas.

Aguarde a análise