O mês de fevereiro de 2026 promete um descanso prolongado para muitos brasileiros por causa do Carnaval. A principal data da festa cai na terça-feira, 17 de fevereiro, mas o período de folga pode se estender entre os dias 13 e 18, dependendo da cidade, do setor e das decisões de empresas e órgãos públicos.

Na prática, quem consegue liberar a sexta-feira (13) ou já não trabalha aos fins de semana pode emendar até cinco dias consecutivos sem expediente. O Carnaval, embora não seja feriado nacional por lei, costuma ter ponto facultativo na segunda (16) e na terça-feira (17), além de funcionamento parcial na Quarta-feira de Cinzas (18), geralmente a partir do período da tarde.

Estados e municípios também podem decretar feriados locais ou ampliar o ponto facultativo, o que aumenta ainda mais as chances de folga prolongada. No setor público, a tendência é de paralisação quase total durante o período, enquanto muitas empresas privadas adotam horários reduzidos ou suspendem atividades.

Com isso, a expectativa é de aumento nas viagens, no turismo e nas festividades carnavalescas em todo o país. Para quem prefere descansar longe da folia, o Carnaval de 2026 também surge como uma oportunidade estratégica para aproveitar dias extras de descanso logo no início do ano.

Os feriados nacionais do Brasil em 2026