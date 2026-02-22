Nas últimas semanas, muitos brasileiros puderam desfrutar de um período prolongado de folga em razão das datas em que o Carnaval caiu. E é importante ressaltar que, a partir do próximo ano, essa situação deve voltar a se repetir.

Afinal, vale lembrar que diferentemente de outras datas comemorativas, como o Dia da Independência ou o Natal, o Carnaval não é celebrado em dias fixos, já que é preciso acompanhar o calendário lunar e a tradição católica para definir o momento certo para celebrá-lo.

Conforme divulgado pelo portal Correio 24 Horas, a folia de 2027 será iniciada, oficialmente, no dia 4 de fevereiro, que é o dia em que as chaves de Salvador serão entregues ao Rei Momo.

Já o Carnaval em si será celebrado ao redor de grande parte do país no dia 9, terça-feira, o que fará com que estudantes e trabalhadores possam ficar em casa por mais tempo logo nas primeiras semanas do mês.

Feriado da Páscoa define quando cai a folga do Carnaval

Por mais que a tradição da entrega das chaves do Rei Momo marque simbolicamente o início do Carnaval, é importante lembrar que a data da folia que garante mais folgas é definida, sobretudo, a partir do feriado da Páscoa.

A data, que celebra a vitória de Jesus sobre a morte e o pecado, é comemorada no primeiro domingo após a primeira Lua cheia do equinócio de outono, e é considerada o ápice da Semana Santa.

Vale destacar ainda que a Semana Santa tem início sete dias antes da Páscoa, no chamado Domingo de Ramos, celebrado cerca de 40 dias após o Carnaval. Por isso, é somente a partir da definição desse período que se estabelece a data da folia, já que o Carnaval representa, no calendário cristão, o último momento de celebração antes do período de jejum e penitência que antecede a Páscoa.