A partir deste ano, milhares de brasileiros poderão viajar gratuitamente ou com desconto garantido em ônibus interestaduais, desde que atendam a critérios já previstos em lei. O benefício é assegurado pela Carteira da Pessoa Idosa, documento que amplia o acesso ao transporte público e reforça políticas de inclusão social voltadas à população acima de 60 anos.

O benefício é destinado a pessoas com 60 anos ou mais, renda individual de até dois salários mínimos e inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico). Com a carteira válida, o idoso tem direito a duas vagas gratuitas por veículo em viagens interestaduais. Caso essas vagas já estejam ocupadas, a empresa é obrigada a conceder desconto mínimo de 50% no valor da passagem.

A medida está prevista no Estatuto do Idoso e vale para todo o território nacional.

O que é a Carteira da Pessoa Idosa

A Carteira da Pessoa Idosa é um documento oficial emitido pelo governo federal. Emitido em formato digital, ela conta com QR code ou código alfanumérico para verificação e tem validade de dois anos.

O principal dado exigido para emissão é o Número de Inscrição Social (NIS), vinculado ao Cadastro Único.

Como solicitar o documento

A solicitação pode ser feita online, por meio do site oficial do programa, com login na plataforma gov.br. Para quem prefere o atendimento presencial deve ir nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), que auxiliam gratuitamente no processo.

Em situações de urgência ou indisponibilidade do sistema, o gestor municipal pode emitir uma declaração provisória, válida por até 180 dias e aceita em todo o país.

A emissão da Carteira da Pessoa Idosa é totalmente gratuita. O prazo médio para liberação é de até 45 dias, podendo chegar a 120 dias em casos que exigem atualização cadastral no CadÚnico.

Impacto no turismo

O passe livre também fortalece programas de turismo voltados à população idosa. Um exemplo é o Turismo 60+, lançado pelo governo de São Paulo em dezembro de 2025, que oferece viagens gratuitas com hospedagem, alimentação e passeios guiados.

Diante disso, a Carteira da Pessoa Idosa se torna uma ferramenta essencial para reduzir custos de deslocamento e ampliar o acesso de idosos a experiências de lazer, cultura e integração social.