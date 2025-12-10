Os repasses de dezembro do Bolsa Família em 2025 terão início no dia 10, quando os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 1 poderão sacar o valor. O cronograma se estenderá até o dia 23, garantindo que todas as famílias recebam o auxílio antes das celebrações de fim de ano. O programa, essencial para a renda de milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade, assegura um valor mínimo mensal de R$ 600, podendo ser maior em casos de famílias com crianças, adolescentes, gestantes ou nutrizes.

Os recursos poderão ser movimentados em agências, caixas eletrônicos e unidades lotéricas, permitindo acesso facilitado mesmo em períodos de grande movimento. A liberação antecipada no mês de dezembro é uma estratégia para evitar filas e garantir que o benefício cumpra seu papel na manutenção das despesas básicas.

Calendário de liberação dos valores

Para organizar o fluxo de atendimento, o Ministério do Desenvolvimento distribuiu as datas considerando o dígito final do NIS. Veja como ficou a programação:

10 de dezembro – NIS final 1

11 de dezembro – NIS final 2

12 de dezembro – NIS final 3

15 de dezembro – NIS final 4

16 de dezembro – NIS final 5

17 de dezembro – NIS final 6

18 de dezembro – NIS final 7

19 de dezembro – NIS final 8

22 de dezembro – NIS final 9

23 de dezembro – NIS final 0

A organização do calendário busca garantir que os repasses ocorram de forma ordenada e sem sobrecarga nas unidades de atendimento.

Quem tem direito ao benefício

Para participar do programa, a família deve ter renda mensal por pessoa de até R$ 218. Além disso, é obrigatório manter o Cadastro Único atualizado e cumprir exigências como a frequência escolar das crianças, acompanhamento de saúde e vacinação. Com adicionais previstos para determinados perfis, o valor final do benefício pode ultrapassar R$ 800.

Importância da atualização cadastral

Qualquer mudança na estrutura familiar, endereço ou renda deve ser informada imediatamente para evitar bloqueios. Em caso de pendências, o atendimento pode ser regularizado nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), garantindo a continuidade do recebimento.