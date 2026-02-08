A partir deste ano, clientes da NuConta, conta digital do Nubank, passarão a pagar para sacar dinheiro em caixas eletrônicos. Cada retirada realizada em redes parceiras, como Banco24Horas e Saque e Pague, terá uma tarifa fixa de R$ 6,50.

Segundo o Nubank, a cobrança não representa lucro para a instituição. O valor corresponde ao repasse dos custos operacionais e dos impostos envolvidos no saque físico, pagos pelo banco às empresas que administram os terminais de autoatendimento. A tarifa será aplicada sempre que o cliente usar o cartão da NuConta na função débito para retirar dinheiro.

Diferentemente de contas correntes tradicionais, a NuConta é classificada por lei como uma conta de pagamentos. Por isso, não está sujeita às regras do Banco Central que determinam a oferta de um número mínimo de saques gratuitos.

Além da tarifa cobrada pelo Nubank, os clientes podem se deparar com um custo adicional. Algumas redes de caixas eletrônicos aplicam a chamada taxa de conveniência, definida pelo operador do terminal. Esse valor varia de acordo com a máquina utilizada e é informado ao cliente antes da confirmação da transação.

Assim, dependendo do local do saque, o custo total pode ultrapassar os R$ 6,50 cobrados pelo banco.

Como reduzir os custos

Especialistas em finanças pessoais recomendam que os usuários priorizem meios digitais para evitar gastos recorrentes. Transferências via Pix, pagamentos com cartão de débito ou crédito e transações online reduzem a necessidade de sacar dinheiro. Outra alternativa é transferir valores para contas que ainda oferecem saques gratuitos.