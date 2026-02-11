Clientes que utilizam o Banco24Horas para retirar dinheiro por meio do PicPay devem ficar atentos: cada operação de saque tem custo de R$ 7,90. A tarifa é aplicada por transação realizada nos terminais da rede.

A cobrança vale para quem opta por sacar valores disponíveis na conta digital utilizando os caixas eletrônicos parceiros. Antes de confirmar a operação, é importante verificar as condições para evitar surpresas no extrato.

Valores mínimo e máximo para retirada

Além da taxa, existem limites estabelecidos para as retiradas. O menor valor permitido por saque é de R$ 20. Já o teto por operação é de R$ 1.000.

Também há um limite diário: o total retirado em um mesmo dia não pode ultrapassar R$ 1.000, independentemente do número de transações feitas.

Atenção às regras do cartão

Quem utiliza o PicPay Card para efetuar o saque deve observar que podem incidir tarifas específicas vinculadas ao cartão. Nesses casos, as condições podem variar de acordo com o tipo de uso e as regras do produto.

A orientação é consultar previamente as informações detalhadas no aplicativo, na seção destinada ao cartão, para conferir todas as cobranças e regras aplicáveis antes de concluir a retirada do dinheiro.