Embora taxas que variam entre R$ 2,50 e R$ 6,50 possam ser aplicadas, dependendo do número de retiradas no mês e do banco, a regulação do Banco Central do Brasil (BC) assegura a realização de, no mínimo, 4 saques gratuitos por mês em conta corrente.

Mas é importante lembrar que instituições digitais não precisam seguir, obrigatoriamente, a regra de gratuidade bancária. Por conta disso, clientes de uma fintech famosa devem se preparar para começar a arcar com taxas adicionais que passarão a ser cobradas por saques.

Isso porque, recentemente, o Nubank anunciou o fim do saque gratuito para seus usuários, dando início a uma cobrança de R$ 6,50 por saque realizado em caixas eletrônicos de redes parceiras, como Banco24Horas e Saque e Pague.

De acordo com a instituição, a tarifa será cobrada em todas as ocasiões que o cliente utilizar o cartão da NuConta na função débito para retirar dinheiro. E vale destacar que, além dos R$ 6,50, os usuários também podem ser obrigados a arcar com uma taxa de conveniência adicional.

O valor, que será informado na tela antes da confirmação do procedimento, corresponde a uma cobrança definida pela empresa responsável pelo caixa eletrônico. Diante desse cenário, o saque de valores baixos pode se transformar em uma grande complicação.

Nubank afirma que cobrança para saque em caixas eletrônicos não representa lucro

Segundo informações divulgadas pelo portal Diário do Comércio, o Nubank ressaltou que a medida não foi adotada como uma forma de gerar lucro adicional, mas sim de repassar os custos operacionais e impostos envolvidos no procedimento.

Vale destacar que as taxas, que costumam superar as cobradas em transações digitais, são destinadas diretamente às empresas responsáveis pela gestão dos caixas eletrônicos.

Nesse contexto, o Nubank pode acabar fortalecendo o uso de recursos como o Pix, de transferências e de pagamentos digitais, que não só são gratuitos, como ainda representam o principal foco de sua operação.