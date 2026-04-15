A BYD lançou o Dolphin Special Edition, uma versão intermediária do modelo, mas que oferece maior desempenho e tecnologia.

O motor agora entrega 177 cv de potência e 290 Nm de torque, deixando o carro mais ágil no trânsito. Embora não seja o mais potente da linha, ele já dá um salto enorme em relação à versão básica. O Dolphin SE também consegue rodar cerca de 400 km com uma carga, o que já atende bem tanto uso urbano quanto pequenas viagens.

Mais espaço e visual atualizado

O carro ficou cerca de 15 cm maior, trazendo mais conforto interno, mas sem perder a proposta de hatch compacto fácil de estacionar e dirigir. Por fora, o visual foi renovado, com faróis, lanternas e detalhes com um toque mais moderno.

Dentro do carro, a evolução é ainda maior:

Tela multimídia de 12,8 polegadas

Painel digital de 8,8 polegadas

Carregador por indução de 50W

Câmera 360º em 3D

Assistentes de condução (ADAS 2)

Outro detalhe é que o seletor de marchas foi reposicionado, liberando mais espaço no console central.

Conforto extra

O modelo também aposta no conforto com:

Assistente de voz

Modos de condução ajustáveis

Compartimento com função de resfriamento