A BYD lançou o Dolphin Special Edition, uma versão intermediária do modelo, mas que oferece maior desempenho e tecnologia.
O motor agora entrega 177 cv de potência e 290 Nm de torque, deixando o carro mais ágil no trânsito. Embora não seja o mais potente da linha, ele já dá um salto enorme em relação à versão básica. O Dolphin SE também consegue rodar cerca de 400 km com uma carga, o que já atende bem tanto uso urbano quanto pequenas viagens.
Mais espaço e visual atualizado
O carro ficou cerca de 15 cm maior, trazendo mais conforto interno, mas sem perder a proposta de hatch compacto fácil de estacionar e dirigir. Por fora, o visual foi renovado, com faróis, lanternas e detalhes com um toque mais moderno.
Dentro do carro, a evolução é ainda maior:
- Tela multimídia de 12,8 polegadas
- Painel digital de 8,8 polegadas
- Carregador por indução de 50W
- Câmera 360º em 3D
- Assistentes de condução (ADAS 2)
Outro detalhe é que o seletor de marchas foi reposicionado, liberando mais espaço no console central.
Conforto extra
O modelo também aposta no conforto com:
- Assistente de voz
- Modos de condução ajustáveis
- Compartimento com função de resfriamento
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