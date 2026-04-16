A disputa no segmento dos veículos elétricos ganhou um novo capítulo com o reposicionamento do BYD Song Pro. Agora, o modelo parte de cerca de R$ 189.990 na versão de entrada (GL), enquanto a configuração mais completa (GS) gira em torno de R$ 199.990.

Mas, além desses preços, a BYD também passou a oferecer condições especiais e descontos que podem ultrapassar os R$ 40 mil. Com isso, o Song Pro GL chega a aproximadamente R$ 148.990 para o público PcD e pode ficar abaixo de R$ 160 mil em vendas diretas para CNPJ.

Esses números colocam o modelo em uma faixa de preço muito abaixo de modelos a combustão, e ele passa a competir diretamente com veículos como o Toyota Corolla Cross, oferecendo mais tecnologia por um preço semelhante ou até menor.

Incentivos que reforçam

Além do preço reduzido, a BYD costuma incluir benefícios adicionais, como facilidades no financiamento e custos iniciais reduzidos, o que torna a compra ainda mais acessível e amplia o alcance do modelo.