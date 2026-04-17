A BYD surpreendeu ao anunciar uma atualização geral nos preços dos veículos, de forma quase imediata. A mudança atinge principalmente a tabela voltada ao público PcD e reposiciona valores de algumas versões importantes da marca. As informações são do site Garagem360.

O principal destaque fica por conta da versão GL do BYD King, que agora tem valor fixado em R$ 172.990. Para clientes PcD, o novo valor passa a ser de R$ 135.990.

Mesmo com a alteração para cima no preço de tabela, a diferença aplicada à categoria PcD permanece a mesma: o benefício continua representando uma redução total de R$ 37.000 em relação ao valor público.

Versão GS mantém o mesmo valor

A versão GS do BYD King não apresentou mudanças: o preço de mercado segue em R$ 175.990, e para o público PcD o valor continua em R$ 160.990. Nesse modelo o desconto aplicado se mantém em R$ 15.000, mantendo a mesma forma de dar descontos que já vinha sendo usada antes.