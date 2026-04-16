A Caixa passou a oferecer condições mais vantajosas dentro do programa Reforma Casa Brasil, programa que torna reformas mais acessíveis e viáveis. A principal novidade é a liberação de crédito de até R$ 50 mil para famílias que desejam melhorar suas moradias. Antes o valor era de R$ 30 mil.

Com a mudança, o programa também ampliou seu alcance e o limite de renda familiar subiu de R$ 9,6 mil para R$ 13 mil mensais, o que permite que um número maior de famílias tenham acesso ao programa.

Condições mais leves no bolso

As regras do programa também ficaram mais atrativas: a taxa de juros foi reduzida e padronizada em 0,99% ao mês, substituindo os valores anteriores que eram mais altos. Além disso, o prazo para pagamento aumentou de 60 para até 72 meses, o que possibilita parcelas mais baixas e maior planejamento financeiro.

Outro ponto importante é a ampliação da segurança de crédito, já que todos os contratos passam a contar com cobertura do Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab).

Onde e como resgatar o crédito

Os interessados podem solicitar o financiamento diretamente nas agências da Caixa ou pelos canais digitais do banco. É necessário apresentar documentos, comprovação de renda e detalhar a finalidade da obra. O valor pode ser liberado de forma progressiva, conforme o andamento da reforma.