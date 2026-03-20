Beneficiários do Bolsa Família já começaram a acessar novos valores liberados pela Caixa, e em alguns casos o saque pode atingir até R$ 750. Esse valor não é padrão, mas sim resultado de acréscimos aplicados conforme as características de cada família cadastrada.

Entenda como algumas famílias recebem mais

O valor mínimo do programa permanece em R$ 600. No entanto, o sistema adiciona quantias extras conforme a composição familiar.

Famílias com crianças pequenas, de 0 a 7 anos incompletos, recebem um adicional maior por dependente. Já aquelas com adolescentes e gestantes também podem acumular valores extras, embora com regras diferentes.

Na prática, o total pode aumentar em R$ 50 ou R$ 150 por integrante que se enquadra nas regras do programa. Quando esses adicionais se somam, o benefício final pode atingir os R$ 750 ou até ultrapassar esse valor.

Mas atenção: Manter tudo correto no cadastro é o que garante acesso aos valores extras, ou seja, informações desatualizadas podem impedir o recebimento dos adicionais. Dados como composição familiar, frequência escolar e acompanhamento pré-natal devem ser registrados e são importantes para o cálculo final.

Quem já pode movimentar o dinheiro?

Os depósitos são feitos de forma escalonada, seguindo o número final do NIS. Isso ajuda a evitar sobrecarga nas agências e aplicativos.

Quem já está incluído na etapa atual do cronograma (NIS final 3) pode sacar ou utilizar o valor digitalmente.