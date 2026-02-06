A Caixa Econômica Federal já iniciou o pagamento dos valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) que estavam retidos pelo saque-aniversário. A medida deve injetar cerca de R$ 7,8 bilhões na economia e beneficiar aproximadamente 14,1 milhões de pessoas.

Na primeira fase do pagamento, foi liberado cerca de R$ 3,9 bilhões, sendo R$ 1,8 mil por conta limitado ao saldo disponível. Em seguida, foi iniciado, nesta segunda-feira (2), o pagamento do saldo restante, também estimado em R$ 3,9 milhões. Os repasses vão ocorrer de forma escalonada até 12 de fevereiro de 2026.

A consulta é totalmente digital e pode ser feita pelo aplicativo do FGTS, basta acessar usando CPF e senha cadastrada. Também é possível consultar pelo telefone 0800 726 0207, escolhendo a opção relacionada ao FGTS.

Para quem já cadastrou uma conta bancária no aplicativo FGTS, o valor é debitado automaticamente. Caso contrário, o saque pode ser feito em lotéricas, caixas eletrônicos ou agências da Caixa.

Quem tem direito à liberação

Tem direito ao saque o trabalho que optou pelo saque-aniversário, teve o contrato suspenso ou rescindido entre 1º de janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025 e possui saldo na conta do FGTS referente ao contrato.

Vale lembrar que a liberação vale para rescisões por demissão sem justa causa, despedida indireta, culpa recíproca ou força maior, falência ou falecimento do empregador, término de contrato por prazo determinado e suspensão total do trabalho avulso.

Quem não pode sacar

O saque não estará disponível para os seguintes casos: valores usados como garantia em empréstimos de antecipação do saque-aniversário e contas com bloqueio judicial, como em casos de pensão alimentícia.