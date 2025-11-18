Os pagamentos do Bolsa Família para o mês de dezembro já tiveram suas datas definidas, segundo divulgação do MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome). O calendário segue o último dígito do NIS (Número de Identificação Social), que pode ser conferido no cartão do beneficiário.

Os pagamentos normalmente são feitos nos dez últimos dias úteis de cada mês. A única exceção ocorre em dezembro, quando o cronograma é antecipado para que os beneficiários recebam os valores antes do Natal, com encerramento previsto para o dia 23.

O calendário de pagamentos começa no dia 10 para os beneficiários cujo último dígito do NIS (Número de Identificação Social) seja 1. Na primeira semana, também receberão aqueles com NIS terminando em 2 e 3. Na segunda semana, o benefício será liberado para os beneficiários com NIS final 4, 5, 6, 7 e 8. Por fim, na semana do Natal, recebem os que possuem NIS terminado em 9 e 0.

Para seguir recebendo o benefício, é necessário cumprir compromissos nas áreas de educação e saúde, como: garantir matrícula e frequência escolar de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos; realizar o pré-natal durante a gestação; acompanhar o crescimento e o estado nutricional de crianças com menos de 7 anos e manter todas as vacinas atualizadas, conforme o calendário do Ministério da Saúde.

Calendário de dezembro do Bolsa Família