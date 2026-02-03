A Caixa Econômica Federal ampliou o acesso ao crédito por meio do aplicativo Caixa Tem, permitindo a solicitação de empréstimo pessoal para usuários que mantêm o cadastro regularizado na plataforma. A medida reforça o papel do aplicativo como porta de entrada para serviços financeiros e benefícios sociais de milhões de brasileiros.

Regularização cadastral no aplicativo

Manter os dados atualizados no Caixa Tem passou a ser essencial para desbloquear funcionalidades e benefícios. A Caixa exige atualizações periódicas como forma de reforçar a segurança, evitar fraudes e garantir que benefícios como Bolsa Família, FGTS, PIS e Seguro-Desemprego sejam pagos corretamente ao titular da conta.

Usuários com informações desatualizadas podem sofrer restrições, como bloqueio de PIX, impossibilidade de movimentar saldo ou até suspensão temporária da conta. O processo de regularização é gratuito e pode ser feito pelo próprio celular, sem necessidade de ir a uma agência.

Por que atualizar os dados no Caixa Tem

A validação cadastral protege o usuário contra golpes e acessos indevidos. Além disso, a atualização permite a migração da Poupança Social Digital para a Poupança Digital Caixa, que possui menos limitações e maior capacidade de movimentação.

Com o cadastro validado, o limite de saldo pode chegar a R$ 5 mil e o usuário passa a ter acesso a produtos financeiros mais completos, incluindo crédito pessoal e seguros.

Como atualizar o cadastro pelo aplicativo

No aplicativo Caixa Tem, basta acessar a opção “Atualize seu cadastro” no menu principal. O sistema solicita a confirmação de dados como endereço, renda e nacionalidade, além do envio de foto do RG ou CNH e uma selfie. Após o envio, a Caixa realiza a análise, que geralmente é concluída em até 48 horas úteis.

Como solicitar o empréstimo

Com o cadastro aprovado, o usuário pode solicitar o crédito acessando “Crédito CAIXA Tem” e, em seguida, “SIM Digital – Crédito Caixa Tem”. O valor disponível costuma variar entre R$ 300 e R$ 1.000, com juros a partir de 1,95% ao mês. A análise pode levar até 10 dias e, se aprovada, o dinheiro é depositado diretamente na poupança digital. Pessoas negativadas podem solicitar, mas a liberação não é garantida.