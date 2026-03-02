Uma nova rodada de depósitos começa a ser liberada nesta segunda-feira (2) para milhares de estudantes da rede pública. O valor pode chegar a R$ 1.000 e será depositado pelo aplicativo Caixa Tem.
O repasse faz parte do programa Pé-de-Meia, iniciativa do Governo Federal voltada ao combate à evasão escolar no Ensino Médio.
Quem tem direito ao benefício?
O valor de R$ 1.000 é destinado aos alunos que concluíram com aprovação o 1º, 2º ou 3º ano do Ensino Médio em 2025. O pagamento funciona como um incentivo por desempenho e permanência na escola.
Para receber, o estudante precisa cumprir alguns critérios:
- Ter entre 14 e 24 anos;
- Estar matriculado na rede pública;
- Possuir inscrição ativa e atualizada no CadÚnico;
- Ter alcançado, no mínimo, 80% de frequência;
- Participar do Saeb;
- Ser aprovado ao fim do ano letivo.
Os depósitos seguem o calendário oficial e devem ser realizados até 5 de março.
Como funciona o saque dos R$ 1.000?
Apesar do valor aparecer na conta do Caixa Tem, o bônus de conclusão não pode ser retirado imediatamente. A quantia fica guardada como uma espécie de poupança e só poderá ser sacada após a apresentação do certificado de conclusão do 3º ano do Ensino Médio.
Já as parcelas mensais de R$ 200, pagas ao longo de 2026 para quem continuar estudando, podem ser movimentadas normalmente.
Bônus extra para quem faz o Enem
Estudantes do último ano que participarem dos dois dias de prova do Enem ainda recebem um adicional de R$ 200, liberado após confirmação de presença.
E se o dinheiro não cair?
Caso o valor não apareça até o prazo final, a orientação é procurar a secretaria da escola. Problemas como CPF não vinculado à matrícula ou falhas no envio de dados ao Censo Escolar podem impedir o pagamento.
