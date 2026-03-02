Uma nova rodada de depósitos começa a ser liberada nesta segunda-feira (2) para milhares de estudantes da rede pública. O valor pode chegar a R$ 1.000 e será depositado pelo aplicativo Caixa Tem.

O repasse faz parte do programa Pé-de-Meia, iniciativa do Governo Federal voltada ao combate à evasão escolar no Ensino Médio.

Quem tem direito ao benefício?

O valor de R$ 1.000 é destinado aos alunos que concluíram com aprovação o 1º, 2º ou 3º ano do Ensino Médio em 2025. O pagamento funciona como um incentivo por desempenho e permanência na escola.

Para receber, o estudante precisa cumprir alguns critérios:

Ter entre 14 e 24 anos;

Estar matriculado na rede pública;

Possuir inscrição ativa e atualizada no CadÚnico;

Ter alcançado, no mínimo, 80% de frequência;

Participar do Saeb;

Ser aprovado ao fim do ano letivo.

Os depósitos seguem o calendário oficial e devem ser realizados até 5 de março.

Como funciona o saque dos R$ 1.000?

Apesar do valor aparecer na conta do Caixa Tem, o bônus de conclusão não pode ser retirado imediatamente. A quantia fica guardada como uma espécie de poupança e só poderá ser sacada após a apresentação do certificado de conclusão do 3º ano do Ensino Médio.

Já as parcelas mensais de R$ 200, pagas ao longo de 2026 para quem continuar estudando, podem ser movimentadas normalmente.

Bônus extra para quem faz o Enem

Estudantes do último ano que participarem dos dois dias de prova do Enem ainda recebem um adicional de R$ 200, liberado após confirmação de presença.

E se o dinheiro não cair?

Caso o valor não apareça até o prazo final, a orientação é procurar a secretaria da escola. Problemas como CPF não vinculado à matrícula ou falhas no envio de dados ao Censo Escolar podem impedir o pagamento.