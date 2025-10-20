A Caixa Econômica Federal finalizou, neste mês de outubro, o ciclo de contratações do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) na região Norte do Rio Grande do Sul. Serão beneficiadas 1.536 famílias com moradias dignas, em um investimento total de cerca de R$ 202 milhões, financiado pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) e Orçamento Geral da União (OGU).

A iniciativa abrange áreas urbanas e rurais, por meio das modalidades Entidades e Rural, reforçando o papel social do MCMV no enfrentamento do déficit habitacional entre famílias de baixa renda. As novas unidades estão distribuídas em 46 municípios da região norte do estado, organizadas da seguinte forma:

MCMV FAR (urbano): 490 moradias

MCMV FDS Entidades: 402 moradias

MCMV Rural: 644 unidades (entre novas construções e melhorias habitacionais)

Esses números demonstram o compromisso do governo federal e da Caixa em garantir o direito à moradia para famílias de baixa renda, incluindo agricultores, comunidades indígenas e trabalhadores rurais com renda anual de até R$ 40 mil, conforme a Portaria MCID 353/2024.

Segundo o superintendente de Rede da Caixa no Norte Gaúcho, Ricardo Bier Troglio, o sucesso da operação decorreu da integração entre a Caixa e o Ministério das Cidades: “A casa própria é a maior expressão da cidadania; nesse sentido, a Caixa transforma vidas e melhora a realidade social dos municípios em que atua”.

O que é o Minha Casa Minha Vida?

O Minha Casa Minha Vida (MCMV) é um programa habitacional do governo federal do Brasil criado em 2009, com o objetivo de facilitar o acesso à moradia para famílias de baixa renda. Ele busca reduzir o déficit habitacional no país, oferecendo casas e apartamentos com condições de financiamento facilitadas, subsídios e taxas de juros menores.