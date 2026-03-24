Uma nova prática envolvendo caixas eletrônicos tem gerado polêmica e preocupação entre usuários de serviços bancários. Em alguns países, errar a senha ao tentar sacar dinheiro já pode resultar em cobrança de pequenas taxas, algo que surpreendeu muitos clientes acostumados apenas com o bloqueio do cartão após tentativas inválidas.

O caso mais recente vem da Bulgária, onde redes de pagamento não bancárias passaram a prever a cobrança por tentativas de senha incorreta. Nessas situações, mesmo sem a realização do saque, o sistema processa a tentativa, registra a falha e pode aplicar uma tarifa pela operação negada.

Esse modelo difere do que acontece em países como o Brasil, onde o mais comum é o bloqueio do cartão após alguns erros, sem cobrança direta por tentativa. No entanto, em algumas regiões da Europa de Leste, há sistemas que permitem múltiplas tentativas, mas com cobrança a cada erro — o que tem gerado críticas por falta de transparência para os consumidores.

A situação ganhou repercussão após relatos de usuários que afirmam não ter sido informados previamente sobre as taxas. Especialistas alertam que esse tipo de prática pode se expandir para outros mercados, especialmente em redes independentes de pagamento, levantando um debate sobre direitos do consumidor e clareza nas cobranças.

Entenda como funcionam as cobranças e os riscos

De forma geral, existem três modelos principais adotados pelos sistemas bancários: o bloqueio do cartão sem cobrança após erros, a cobrança por tentativa sem bloqueio imediato e um modelo híbrido que combina as duas práticas. Cada país e rede financeira pode adotar regras diferentes, o que exige atenção redobrada dos usuários ao utilizar caixas eletrônicos no exterior.

Para evitar prejuízos, especialistas recomendam cuidados simples, como memorizar corretamente a senha, evitar confusão entre cartões e interromper as tentativas após erros consecutivos. Essas medidas ajudam não apenas a evitar taxas inesperadas, mas também a reduzir riscos de bloqueio e até suspeitas de fraude nas operações bancárias.