Durante décadas, os caixas eletrônicos fizeram parte da rotina de milhões de pessoas. No entanto, esse serviço está dando lugar a novas máquinas mais tecnológicas e adaptadas às necessidades atuais. A mudança tem acontecido de forma gradual em alguns países.

Redes inteligentes de saque

Na Europa, especialmente na França, bancos decidiram cooperar para criar uma infraestrutura compartilhada de autoatendimento. Esse modelo, conhecido como “cash services”, substitui máquinas antigas por equipamentos capazes de realizar diversas operações em um único ponto.

Essas novas unidades permitem depósitos, processamento de cheques e até reciclagem de cédulas, devolvendo ao sistema o dinheiro depositado por outros usuários. O resultado é uma rede mais tecnológica e com vários serviços, com menos necessidade de transporte físico de valores.

Mais acesso

Um dos principais avanços está na eliminação de restrições entre bancos. O usuário não precisa mais procurar um terminal específico da sua instituição. Qualquer máquina da rede atende da mesma forma, simplificando o acesso e reduzindo custos operacionais.

Além disso, a interface foi pensada para ser mais intuitiva, mantendo familiaridade para quem já está acostumado ao modelo antigo, mas com recursos modernos, como telas sensíveis ao toque e navegação simples.

Sustentabilidade

Outro ponto relevante é o impacto ambiental. Com menos máquinas em circulação e sistemas que reutilizam cédulas, há redução no transporte de dinheiro e no consumo de energia. Isso torna a operação mais eficiente não apenas financeiramente, mas também ecologicamente.

Futuro do dinheiro físico

Apesar do crescimento dos pagamentos digitais, o dinheiro em espécie continua relevante, especialmente para quem não tem acesso aos serviços digitais ou sente dificuldade em usá-los. A principal mudança com o cash service é forma de acessá-lo.