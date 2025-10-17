Em 2026, o Ano Novo Chinês será celebrado em fevereiro, em vez do tradicional 1º de janeiro do calendário ocidental. A data marca a chegada do ano do Cavalo de Fogo, segundo a astrologia chinesa, e é determinada pelo calendário lunar, o que faz com que a celebração mude a cada ano, mantendo vivas as tradições, os rituais e as festividades típicas da cultura chinesa.

O Ano Novo Chinês será celebrado em 17 de fevereiro, marcando o início de uma das festividades mais importantes da China, com duração de cerca de 15 dias e encerramento no Festival das Lanternas. Nesse período, é costume reunir a família, preparar pratos tradicionais, limpar a casa para afastar energias negativas e trocar os famosos envelopes vermelhos com dinheiro.

O signo do Cavalo de Fogo simboliza energia, coragem e determinação, influenciando, segundo a astrologia chinesa, previsões para economia, relacionamentos e saúde. A celebração também é marcada por desfiles e pelas tradicionais danças do dragão e do leão, que atraem milhares de turistas e destacam a importância cultural e turística do evento.

Para turistas e curiosos, participar das festividades oferece a oportunidade de vivenciar rituais tradicionais, provar a gastronomia típica e apreciar a riqueza artística das apresentações culturais, tornando o Ano Novo Chinês uma experiência memorável e cheia de significado.

Curiosidades sobre o Ano Novo Chinês

Data variável: É baseado no calendário lunar, então a data muda a cada ano, caindo entre 21 de janeiro e 20 de fevereiro.

Duração da festa: A celebração dura cerca de 15 dias, terminando com o Festival das Lanternas.

Signos do zodíaco: Cada ano é representado por um animal do zodíaco chinês e um elemento, como fogo, água, terra, metal ou madeira. Em 2026, será o ano do Cavalo de Fogo.

Envelopes vermelhos (hongbao): Tradicionalmente, são dados para dar sorte e prosperidade, principalmente a crianças e jovens.

Limpeza e decoração: Antes do Ano Novo, as casas são limpas para afastar energias negativas, e portas e janelas são decoradas com papel vermelho e símbolos de boa sorte.

Alimentos simbólicos: Alguns pratos têm significados específicos, como peixe para prosperidade, bolinhos de massa para riqueza e frutas cítricas para sorte.

Desfiles e apresentações: Danças do dragão e do leão, fogos de artifício e lanternas coloridas são usados para espantar espíritos malignos e celebrar o ano que começa.