O Rio de Janeiro voltou a enfrentar um calor extremo em 2025, reacendendo memórias de um recorde histórico recente. Em 17 de fevereiro deste ano, a cidade registrou impressionantes 44ºC, a temperatura mais alta já medida pelo Sistema Alerta Rio desde o início das medições em 2014.

Naquele dia, o Rio de Janeiro alcançou o nível 4 de calor — o segundo mais alto na escala adotada pela prefeitura. Segundo o serviço de meteorologia do município, um sistema de alta pressão no oceano atuava sobre a região, contribuindo para elevar significativamente as temperaturas na cidade.

O nível de calor 4 é ativado quando as temperaturas variam de 40°C a 44°C, com expectativa de que permaneçam ou aumentem por pelo menos três dias seguidos. Em entrevista coletiva, o prefeito Eduardo Paes e outras autoridades municipais já haviam antecipado que a cidade enfrentaria uma semana de calor extremo.

Com a ativação do nível 4, a prefeitura colocou em funcionamento 58 pontos de resfriamento, equipados com áreas sombreadas, locais para hidratação e banheiros de uso livre, distribuídos por diversos bairros da cidade.

Como se proteger do calor intenso?

Hidrate-se regularmente: beba água ao longo do dia, mesmo sem sede. Evite bebidas alcoólicas ou muito açucaradas, que podem desidratar.

Use roupas leves: prefira tecidos claros, frescos e de algodão, que ajudam o corpo a respirar.

Evite exposição ao sol nos horários críticos: entre 10h e 16h, quando a radiação é mais forte.

Procure locais ventilados ou climatizados: shoppings, centros culturais e pontos de resfriamento ajudam a reduzir o impacto térmico.

Use protetor solar: reaplique a cada 2–3 horas, principalmente ao ar livre.

Tome banhos frescos: isso ajuda a regular a temperatura corporal.

Reduza atividades físicas ao ar livre: especialmente exercícios intensos durante picos de calor.

Cuide dos grupos vulneráveis: idosos, crianças, gestantes e pessoas com doenças crônicas precisam de atenção redobrada.

Mantenha a casa fresca: feche cortinas nos horários mais quentes e use ventiladores ou ar-condicionado quando possível.