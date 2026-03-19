A greve dos caminhoneiros já é realidade em Santa Catarina, no Sul do país. Desde o início do movimento, motoristas têm se mobilizado em diferentes pontos do estado, chamando atenção para suas demandas e aumentando a preocupação com possíveis impactos no transporte de cargas.

Apesar do clima de tensão, a paralisação não tem foco em fechar totalmente as rodovias. A ideia principal é protestar sem causar bloqueios completos, evitando problemas maiores para quem precisa circular pelas estradas.

Diesel caro

O principal motivo da insatisfação é o aumento no preço do diesel. Esse valor tem subido por causa de fatores externos, como a instabilidade no mercado internacional de petróleo, influenciada por conflitos e tensões entre países.

Quando o preço do petróleo sobe lá fora, o diesel também fica mais caro aqui no Brasil. Além disso, a variação do dólar impacta diretamente os custos, já que o combustível é negociado com base na moeda americana.

Com esses aumentos seguidos, muitos caminhoneiros dizem que está cada vez mais difícil manter o trabalho, principalmente para quem depende do transporte para sobreviver.

Categoria está dividida no país

Enquanto Santa Catarina já sente os efeitos da greve, o restante do país ainda vive um cenário incerto porque não existe uma decisão única entre os caminhoneiros.

Cada grupo ou liderança está agindo de forma independente, o que dificulta saber se a paralisação vai se espalhar ou continuar concentrada em alguns estados.