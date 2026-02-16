A cantora Anitta, de 32 anos, construiu ao longo da última década um patrimônio que a coloca entre os nomes mais bem-sucedidos da música brasileira. Com uma carreira que ultrapassou fronteiras, a artista soma uma fortuna estimada em mais de R$ 500 milhões e mantém imóveis de alto padrão, entre eles uma mansão em Miami, nos Estados Unidos.

A propriedade na Flórida chama atenção não apenas pelo valor, mas pelo contexto em que foi adquirida. Comprada em março de 2021 por cerca de R$ 8 milhões, a casa marcou uma fase de transição na vida da cantora, quando ela decidiu passar mais tempo fora do Brasil para fortalecer sua presença no mercado internacional.

Mudança estratégica para Miami

A escolha por Miami não foi aleatória. Naquele período, Anitta concentrava esforços para consolidar sua carreira global e se aproximar dos grandes centros da indústria musical. A cidade, conhecida por abrigar artistas e executivos do entretenimento, oferecia uma base estratégica para reuniões, gravações e networking.

Mesmo com a agenda internacional intensa, a cantora manteve o vínculo com o Brasil, equilibrando compromissos fora do país e projetos voltados ao público brasileiro.

Detalhes da mansão

Construída originalmente em 1940, a residência passou por reformas antes de ser adquirida pela artista. O telhado foi totalmente renovado em 2018 e, dois anos depois, o sistema de ar-condicionado ganhou atualização completa, garantindo conforto para o clima quente da região.

A casa conta com três quartos amplos, dois banheiros e um lavabo. A cozinha segue um padrão moderno e funcional, com móveis planejados e bancadas em granito. O conjunto reflete uma estética clean, alinhada ao estilo contemporâneo adotado pela cantora em outros imóveis.

O sucesso financeiro de Anitta não se limita aos palcos. Desde que ganhou projeção nacional em 2013, ao misturar funk e pop em hits que dominaram as paradas, a artista passou a assumir o controle de sua própria carreira. Com isso, transformou-se também em empresária, conduzindo decisões estratégicas e ampliando suas fontes de renda.

Uma nova fase profissional

Em 2025, Anitta surpreendeu ao anunciar uma mudança de rota. Após ser indicada ao Grammy pelo álbum Funk Generation e alcançar marcas inéditas no Spotify, a cantora decidiu reduzir o ritmo e voltar o foco para o Brasil. Segundo ela, a busca constante por liderança global passou a cobrar um preço alto para sua saúde e vida pessoal.

A decisão veio após problemas de saúde e o impacto emocional do diagnóstico de câncer de seu pai. O ano, segundo a própria artista, foi dedicado ao descanso e à reconexão com suas origens.

Mesmo com a pausa estratégica, seus números seguem expressivos. Anitta foi a primeira artista latina solo a liderar o ranking global do Spotify, venceu três vezes seguidas o VMA de Melhor Clipe Latino e mantém mais de 45 milhões de ouvintes mensais na plataforma.

Para 2026, a cantora planeja novos lançamentos, a continuidade dos Ensaios da Anitta e o comando de blocos de Carnaval, agora com uma abordagem mais espiritualizada e conectada à diversidade cultural brasileira.