Marcadas pela baixa presença de sedimentos e pela riqueza de corais, as águas cristalinas do Caribe encantam visitantes de todo o mundo. Em contrapartida, no Brasil, é possível encontrar um destino que, mesmo com características distintas, consegue proporcionar experiências surpreendentemente semelhantes.

Situada no município de Jijoca de Jericoacoara, no Ceará, a Lagoa de Jijoca, popularmente conhecida como Lagoa do Paraíso, se destaca por sua beleza incomum, que acabou lhe rendendo o apelido de “Caribe brasileiro”.

Diferentemente da paisagem caribenha, as águas do destino brasileiro são predominantemente doces. Mas vale destacar que, ainda assim, elas conseguem manter uma aparência cristalina que hipnotiza os visitantes.

Conforme destacado por uma matéria publicada pela revista Fórum, a transparência da Lagoa do Paraíso deriva principalmente da combinação entre a pureza da água, o fundo de areia clara e a luz solar. E é relevante lembrar que a intensa preservação do local contribui para que a distinta aparência seja mantida.

Durante o período de seca, entre julho e dezembro, a redução do nível da água intensifica sua transparência. Assim, esse intervalo se configura como o momento ideal para quem deseja apreciar ao máximo a beleza do destino.

Principais atrações da Lagoa do Paraíso: o que fazer no Caribe brasileiro

Considerada uma das principais atrações turísticas da região, a Lagoa do Paraíso ainda se destaca como um ótimo local para relaxar por conta da estrutura que fornece, que inclui as seguintes atrações:

Redes instaladas dentro da água;

Estrutura de restaurantes e estabelecimentos variados;

Espaço ideal para a prática de Stand Up Paddle, caiaque e passeios de jangada.

Além disso, é importante lembrar que o chamado “Caribe brasileiro” integra a Área de Proteção Ambiental da Lagoa de Jijoca. Dessa forma, além de suas próprias atrações, o destino ainda está localizado nas proximidades de outros cenários igualmente paradisíacos da região.