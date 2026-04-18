A preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo entrou em fase decisiva. Segundo análise do jornalista Paulo Vinícius Coelho, do UOL Esporte, o técnico Carlo Ancelotti já tem uma base sólida de convocados, principalmente no setor ofensivo, e trabalha agora apenas com ajustes pontuais antes da divulgação oficial da lista, que acontece no dia 18 de maio.
Defesa e meio com estrutura consolidada
No gol, a convocação está praticamente encaminhada com Alisson, Ederson Moraes e Bento. Na linha defensiva, aparecem nomes como Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Bremer. Os nomes dos laterais Alex Sandro e Douglas Santos também são cotados.
No meio-campo, a base passa por Casemiro, Bruno Guimarães, Danilo Santos, além de opções como Andrey Santos e Fabinho.
Ataque bem definido
No setor ofensivo, estão praticamente garantidos Vinícius Júnior, Raphinha, Matheus Cunha e Gabriel Martinelli. Na briga pelas últimas vagas aparecem Lucas Paquetá, Endrick e Igor Thiago, todos observados de perto pela comissão técnica.
Caminho na fase de grupos
O Brasil está no Grupo C e já tem sua agenda definida:
- 13 de junho, 19h – Brasil x Marrocos
- 19 de junho, 21h30 – Brasil x Haiti
- 24 de junho, 19h – Escócia x Brasil
