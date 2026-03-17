O ex-jogador Carlos Alberto Gomes de Jesus, que atualmente, atua como comentarista esportivo em diferentes programas, teve sua expulsão do condomínio Alphaland Residence Club, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, determinada pela Justiça do estado.

Proferida pela 1ª Vara Cível da região, a decisão derivou de um processo movido pelo condomínio contra a empresa Two Stars Marketing Esportivo Ltda., que é a proprietária formal do imóvel, e contra Carlos Alberto, que reside no local.

Entre as dezenas de acusações contra o ex-atleta, estão relatos de problemas mais comuns, como barulho excessivo, a ocorrências mais graves, incluindo agressões e atitudes consideradas inadequadas em área visível a outros apartamentos.

Representantes do Alphaland Residence Club afirmaram que, ao longo dos anos, Carlos Alberto acumulou mais de R$ 20 mil em multas por conta do comportamento. Apesar disso, os valores permanecem em débito e as penalidades não teriam sido suficientes para interromper os episódios, que teriam ocorrido principalmente entre 2019 e 2023.

Para a juíza Erica Batista de Castro, as provas apresentadas contra o ex-atleta emonstram “conduta antissocial reiterada e incompatível com a convivência condominial”. Por conta disso, ele pode ser condenado a perder o direito de uso do apartamento e arcar com novas multas em caso de descumprimento.

Carlos Alberto alega perseguição

Vale ressaltar que a decisão, proferida em 6 de março, ainda está sujeita à apresentação de recursos. Inclusive, em sua defesa, Carlos Alberto afirmou ser vítima de perseguição por parte do condomínio.

Na contestação, o ex-jogador admitiu realmente ter se excedido em algumas ocasiões relacionadas ao volume da música, mas negou todas as acusações mais graves apresentadas pela acusação.

Conforme relatado pelo portal CNN Brasil, a defesa de Carlos Aberto chegou a pedir uma indenização por danos morais, alegando que o ocorrido teria trazido prejuízos à imagem do ex-atleta, mas a solicitação acabou sendo negada pela Justiça por falta de comprovação.