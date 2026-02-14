O tradicional baile Vermelho e Branco Adulto, promovido pela Sociedade Ginástica Novo Hamburgo, não acontecerá em 2026. A informação foi confirmada oficialmente pelo clube por meio de comunicado divulgado nas redes sociais.

Segundo a entidade, a suspensão ocorre após o encerramento do contrato com o parceiro responsável pelas últimas edições da festa. Além disso, o clube afirmou que não haveria tempo hábil para estruturar uma nova organização que mantivesse o padrão histórico do evento.

Carnaval infantil está mantido

Apesar do cancelamento da versão adulta, o Vermelho e Branco Infantil segue confirmado. A programação ocorrerá na terça-feira de Carnaval, dia 17 de fevereiro de 2026, das 15h às 19h, no Salão Social do clube, localizado na Rua Castro Alves, 166, no bairro Rio Branco.

De acordo com o comunicado, a proposta é manter a tradição carnavalesca voltada ao público infantil, oferecendo atrações para as crianças em um ambiente familiar e seguro. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma bora.club e também no setor de atendimento da entidade.

Retorno previsto para 2027

Na nota oficial, a Sociedade Ginástica Novo Hamburgo reforçou o compromisso de retomar o baile adulto em 2027, desta vez com organização própria. O objetivo, conforme destacado, é resgatar as origens da festa e preservar a identidade que marcou gerações de associados.

“O Vermelho e Branco faz parte da nossa história”, diz um trecho do comunicado, que agradece a compreensão dos frequentadores e reforça que a tradição continuará nos próximos anos.

Com isso, em 2026, a agenda carnavalesca do clube ficará restrita à programação infantil, enquanto a diretoria trabalha na reformulação do evento adulto para as próximas edições.