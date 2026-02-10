O Carnaval de Torres Vedras, um dos mais tradicionais de Portugal, foi cancelado devido aos fenômenos climáticos que atingiram a região.

A decisão, que vale para o período entre 12 e 18 de fevereiro, foi anunciada após a avaliação dos prejuízos causados pelo mau tempo, que afetou principalmente a infraestrutura local.

Decisão prioriza segurança e recuperação

Em comunicado oficial, a organização informou que, diante da situação excepcional vivida no município e em áreas vizinhas, a prioridade passou a ser o bem-estar das famílias afetadas e a recuperação local. Segundo o município, o Carnaval poderá ser realizado em outra data, caso haja condições adequadas, ainda a serem definidas.

Antes mesmo do cancelamento oficial, eventos preparatórios já haviam sido suspensos, como a inauguração de um monumento temático no centro da cidade e a ida de uma comitiva carnavalesca à capital.

Tradição centenária e impacto cultural

Conhecido como “o mais português de Portugal”, o Carnaval de Torres Vedras preserva tradições do Entrudo e é marcado pela sátira social e política, pela originalidade dos carros alegóricos e pela forte participação popular.

Em 2023, a festa foi inscrita como Patrimônio Cultural Imaterial Nacional, ano em que também celebrou seu centenário.

As origens do Carnaval local remontam ao século XIX, com os festejos organizados nas ruas em 1923. Ao longo das décadas, o evento passou por interrupções pontuais, como durante a Segunda Guerra Mundial e, mais recentemente, na pandemia de Covid-19, em 2021 e 2022.

Prejuízos humanos e econômicos

Nos últimos anos, o Carnaval atraía cerca de meio milhão de visitantes e movimentava aproximadamente 12 milhões de euros na economia local.

O cancelamento ocorre em meio a um cenário grave em Portugal, onde tempestades recentes deixaram mortos, feridos e desalojados, além de danos em residências, empresas, estradas e serviços essenciais.

Com regiões inteiras destruídas, o governo prolongou a situação de calamidade até ao dia 15 e anunciou medidas de apoio.