Uma decisão liminar da Justiça suspendeu o feriado de terça-feira de Carnaval previsto em lei municipal de Cruz Alta, no noroeste do Rio Grande do Sul. Com a medida, o comércio da cidade está autorizado a funcionar normalmente na data.

A ação foi movida pelo Sindicato dos Lojistas de Cruz Alta (Sindilojas). Segundo o advogado Flávio Obino Neto, o município não teria competência para instituir feriado civil dessa natureza, podendo apenas estabelecer feriados de caráter religioso. Com esse argumento, a lei foi questionada por possível inconstitucionalidade.

Lei era de 2019

O feriado havia sido instituído por legislação municipal aprovada em 2019. No entanto, sua aplicação vinha sendo sustentada também por meio de convenção coletiva firmada com trabalhadores do setor, que perdeu a validade em 2025.

Com o fim da convenção e a concessão da liminar, deixa de existir obrigatoriedade para que os estabelecimentos fechem na terça-feira de Carnaval.

Carnaval não é feriado nacional

No Brasil, a segunda e a terça-feira de Carnaval não são feriados nacionais. A adoção de ponto facultativo ou feriado depende de legislação estadual ou municipal.

Assim, na ausência de norma válida que determine a paralisação, as empresas não são obrigadas a conceder folga aos funcionários nessas datas.

As datas do Carnaval variam a cada ano porque são definidas com base no calendário da Páscoa.