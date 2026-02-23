O Carrefour confirmou a venda total de lojas na Romênia, encerrando as operações do grupo no país, iniciadas em 2001. O acordo, fechado por 823 milhões de euros, envolve 478 unidades e simboliza mais um passo na reestruturação internacional da varejista francesa.

A movimentação faz parte de um plano estratégico para concentrar investimentos em mercados considerados centrais para o crescimento do grupo. França, Brasil e Espanha concentram hoje a maior parte das receitas da companhia.

Portfólio completo muda de mãos

A transação abrange todos os formatos operados no território romeno: hipermercados, supermercados, lojas de proximidade e unidades de desconto. Ao todo, são 55 hipermercados, 191 supermercados, 202 lojas de conveniência e 30 pontos focados em descontos.

Mesmo representando uma parcela menor da estrutura europeia do grupo, a operação na Romênia contribuía com cerca de 3,5% do lucro total da empresa. A saída reduz ainda mais o mapa de atuação do Carrefour no continente.

O comprador das unidades é a Paval Holding, conglomerado familiar que também controla a Dedeman, líder no segmento de materiais para casa. A aquisição amplia a presença do grupo romeno no varejo e no setor de alimentos.

Presença internacional mais enxuta

Com a venda, o Carrefour mantém operações diretas na França, Espanha, Bélgica e Polônia, além do Brasil, considerado um dos principais pontos fora da Europa. Nos últimos anos, a companhia já havia deixado outros mercados, reforçando a estratégia do foco em regiões mais rentáveis.