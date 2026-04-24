Na década de 70, o Brasil investiu no desenvolvimento de veículos próprios para uso militar. Foi nesse cenário que surgiu o EE-12, criado pela empresa Engesa. Ele lembrava um pequeno tanque de guerra, chamando atenção pela força e funcionalidade.

O EE-12 foi projetado como um veículo militar leve com tração 4×4, ideal para transporte de tropas e para uso em missões de reconhecimento. Um dos seus principais diferenciais era o sistema Engesa Total Traction (ETT), que mantinha todas as rodas em movimento o tempo todo, ajudando o veículo a não perder aderência.

Equipado com um motor diesel de 4 cilindros da Mercedes-Benz, o modelo oferecia boa força e resistência, além de consumir menos combustível em comparação com motores a gasolina. Sua estrutura incluía um chassi tubular reforçado e uma suspensão preparada para diminuir impactos com o solo, permitindo enfrentar lama, areia e estradas irregulares.

Outro ponto forte do EE-12 era a facilidade de manutenção, já que ele foi pensado para ser simples de consertar e com peças acessíveis.

Uso e legado

O EE-12 foi utilizado principalmente pelo Exército Brasileiro, mas também teve algumas unidades exportadas para outros países. Mesmo sem produção em larga escala, ele é lembrado como um veículo confiável e resistente.