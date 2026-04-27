O mercado automotivo brasileiro vive um novo momento com a ascensão dos carros chineses, que vêm conquistando cada vez mais espaço nas concessionárias. Um dos principais exemplos é o Caoa Chery Tiggo 5X, que registrou um crescimento impressionante nas vendas em 2026. O modelo rapidamente ganhou destaque entre os mais procurados do país.

O SUV teve um salto expressivo de mais de 2.300% nas vendas em um único mês, surpreendendo até mesmo a própria fabricante. Esse desempenho fez com que o modelo entrasse no ranking dos carros mais vendidos do Brasil em pouco tempo. A alta procura está diretamente ligada ao custo-benefício competitivo e ao pacote tecnológico oferecido.

A demanda foi tão grande que o modelo já enfrenta filas de espera nas concessionárias. Em alguns casos, o prazo para entrega pode chegar a até 120 dias, evidenciando o sucesso comercial do veículo. O cenário tem sido comum em diversas regiões do país, onde o estoque não acompanha o ritmo das vendas. Isso reforça o impacto da marca chinesa no mercado nacional.

Além do preço competitivo, outro fator que impulsiona as vendas é a estratégia agressiva da montadora. O modelo foi lançado com valores atrativos e ampla lista de equipamentos, o que gerou uma corrida às lojas. Com isso, os carros chineses deixam de ser coadjuvantes e passam a ocupar posição de destaque.

Alta demanda surpreende mercado e evidencia nova preferência

O sucesso do Tiggo 5X reflete uma mudança importante no perfil do consumidor, que passa a valorizar mais tecnologia e custo-benefício. As montadoras chinesas têm investido fortemente nesses pontos, oferecendo veículos completos por preços competitivos. Esse movimento tem pressionado marcas tradicionais e ampliado a concorrência no setor.

Com filas nas concessionárias e alta procura, o cenário indica que os carros chineses vieram para ficar no Brasil. A aceitação crescente mostra que o público está mais aberto a novas marcas e propostas. Além disso, a ampliação da rede de vendas e pós-venda fortalece ainda mais essa presença. O futuro aponta para um protagonismo cada vez maior dessas montadoras no país.