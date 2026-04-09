Apesar do crescimento acelerado do mercado ao redor do mundo, os carros elétricos e híbridos ainda enfrentam certa resistência no Brasil, principalmente por conta de fatores como preços elevados, falta de uma infraestrutura de recarga robusta e receio com o desempenho.

Contudo, mesmo diante dessas adversidades, a montadora chinesa BYD ainda conseguiu se destacar no país, tendo alcançado resultados impressionantes no último mês por conta do sucesso de seu modelo mais acessível.

Vale destacar inclusive que, de acordo com relatórios de vendas, o Dolphin Mini, que alcançou o marco de 7.053 unidades em março, já se mostra capaz de rivalizar com outro modelos extremamente populares no país, como o HB20, da Hyundai, e o Mobi, da Fiat.

Considerando que os veículos mencionados se enquadram como “modelos de entrada”, que geralmente, se destacam pelo custo-benefício, é possível afirmar que o fenômeno da BYD conseguiu passar a ocupar um espaço que, até então, parecia inalcançável para carros elétricos.

Dessa forma, mais do que garantir recordes financeiros para sua montadora, o Dolphin Mini ainda promove uma verdadeira revolução no mercado automobilístico, ampliando o alcance de modelos semelhantes.

Mais sobre o Dolphin Mini: conheça os detalhes do fenômeno da BYD

Comercializado por valores a partir de R$ 99.990, o Dolphin Mini é um hatch 100% elétrico que surpreende não apenas por seu preço, mas também por seu desempenho e autonomia, sendo ideal para uso urbano.

Seu motor elétrico dianteiro de 75 cv e 13,8 kgf.m de torque lhe concede potencial para alcançar uma velocidade máxima de 130 km/h, o que garante uma direção fluida mesmo em estradas de alta velocidade. Além disso, a bateria de 38 kWh do veículo conta com uma autonomia de 280 km.

O popular carro da BYD ainda suporta carregamento rápido de 40 kW, sendo capaz de atingir seu potencial máximo em pouquíssimo tempo, e ainda inclui um porta-malas de 230 litros, central multimídia avançada, carregador por indução e 5 lugares confortáveis, mesmo para um modelo compacto.