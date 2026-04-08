O cantor Zezé Di Camargo adquiriu recentemente um carro raro no Brasil, que custa cerca de R$ 2 milhões. O cantor agora é proprietário de um Corvette Stingray 2026 3LT, modelo exclusivo que combina design, tecnologia e potência.

O carro tem motor V8 de 6,2 litros, quase 500 cavalos de potência e câmbio automático de 8 marchas. Com essa potência no motor, ele é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em cerca de três segundos e pode passar dos 300 km/h. Além disso, para garantir segurança e desempenho, o veículo conta com freios de alta performance, suspensão esportiva e sistema reforçado que evita o superaquecimento.

Segundo a CNN Brasil, o modelo veio dos Estados Unidos e levou cerca de 40 dias para chegar ao país. É uma edição única, feita especialmente para o Brasil, o que torna o carro ainda mais exclusivo.

Conforto, tecnologia e tamanho

Ainda segundo a CNN Brasil, por dentro, o carro é moderno e confortável; tem acabamento em couro, painel digital personalizável, display frontal e sistema de som premium, o que oferece praticidade também.

O veículo tem 4,63 metros de comprimento e 1,93 metro de largura, e conta com um visual é moderno e aerodinâmico, com spoiler traseiro e pneus que oferecem estabilidade em altas velocidades.