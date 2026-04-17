O empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, mantém em sua garagem um modelo que foge completamente do que muitos esperam para alguém com uma fortuna tão grande: um Fiat 147 de 1979.

Claro que a escolha não tem relação com valor de mercado, mas com significado. Esse carro representa o primeiro veículo que Hang teve quando ainda construía sua trajetória profissional, uma fase de muito trabalho e poucos recursos financeiros. Ao manter esse carro, ele também mantém viva a lembrança desse período e usa o veículo como um símbolo de persistência e evolução.

Além disso, o carro também aparece com frequência em campanhas e conteúdos nas redes sociais de Hang, sempre levando uma mensagem leve e com muito humor.

Características do Fiat 147

O Fiat 147 foi um dos carros mais icônicos de sua geração, por ter pouco tamanho mas boa eficiência. Equipado com motor Fiasa 1050, ele entregava um desempenho modesto, mas suficiente para a proposta econômica e prática da época.

Ele se destacou por ser pioneiro no uso de álcool como combustível, algo que influenciou o mercado brasileiro nos anos seguintes. Hoje, o modelo é valorizado como item de coleção, especialmente quando bem preservado.