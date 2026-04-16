O Dolphin, veículo elétrico da BYD e líder de vendas no Brasil, ganhou uma nova versão: o Dolphin Special Edition. A proposta é oferecer um modelo intermediário mais completo, com preço em torno de R$ 159.990, mas com melhorias em desempenho, tecnologia e visual.

O Dolphin SE vem equipado com motor elétrico de 177 cv (130 kW) e 29,5 kgfm de torque. Esse conjunto permite aceleração de 0 a 100 km/h em cerca de 8 segundos, o que garante respostas rápidas no trânsito.

A bateria utilizada é a Blade de 45,12 kWh. Com ela, o modelo alcança até 405 km de autonomia, atendendo bem tanto trajetos urbanos quanto viagens curtas.

Design atualizado

A nova versão também traz mudanças visuais, com faróis em LED redesenhados e rodas de 17 polegadas. Também há detalhes escurecidos na carroceria e uma nova opção de cor, como o Azul Atlantis. Por dentro, o carro também evoluiu e conta com:

Central multimídia de 12,8 polegadas com sistema integrado;

com sistema integrado; Painel digital de 8,8 polegadas ;

; Novo console central, com mais espaço;

Carregador por indução;

Câmera 360º.

Além disso, o modelo conta com pacote completo de assistentes de condução (ADAS).