Mesmo com todas as inovações do segmento, a autonomia e a falta de uma infraestrutura de recarga mais completa estão entre os principais fatore que ainda afastam muitos condutores dos carros elétricos.

Entretanto, de acordo com a montadora chinesa Cherry, esses problemas podem estar com seus dias contados, já que com seu modelo Exeed Liefeng, a empresa pretende superar todas as concorrentes do mercado.

Isso porque o veículo será o primeiro de produção em série equipado com uma bateria de estado sólido que funcionará até mesmo em condições extremas e, por sua vez, promete uma autonomia de quase 2 mil quilômetros.

Apesar de ter definido um calendário de expansão em fases para a nova tecnologia, a Cherry acredita que já será capaz de iniciar a produção em série em larga escala do novo carro a partir do próximo ano, desafiando até mesmo as previsões de especialistas.

Afinal, vale lembrar que durante a Conferência Mundial de Baterias de Potência, peritos de diferentes empresas de baterias e fabricantes da China alertaram que a tecnologia ainda está em estágio primordial. Ainda assim, a montadora parece estar empolgada para prosseguir.

Como funciona a bateria em estado sólido: conheça a nova tecnologia

As atuais baterias de íons de lítio utilizadas nos carros elétricos funcionam armazenando energia química de um eletrólito líquido e convertendo-a em eletricidade para mover o motor.

Já a bateria de eletrólito sólido que será integrada ao novo veículo da Cherry funciona movendo íons de lítio entre um ânodo e um cátodo através de uma peça de cerâmica, vidro ou polímero, o que aumenta a segurança ao dispensar o uso de líquido inflamável e ainda dobra a densidade de energia.

Por conta disso, esses dispositivos são capazes não apenas de oferecer mais autonomia, mas também de reduzir o tempo de recarga, atingindo o volume máximo em pouquíssimo tempo.