Para surpresa de muitos, o Toyota Corolla continua liderando entre os sedãs médios e grandes. No primeiro trimestre deste ano, ele não só ficou em primeiro lugar, como vendeu mais do que todos os concorrentes somados. Foram 6.447 unidades vendidas no período, garantindo mais da metade de participação no segmento.

O que faz o Corolla vender tanto?

O sucesso vem por ele ser um veículo bem equilibrado e que pode atender diferentes perfis de motorista. O modelo oferece duas opções de motorização:

2.0 flex, com até 175 cv, para quem quer mais desempenho

1.8 híbrido flex, que combina motor a combustão com elétrico, focado em economia

Além disso, o Corolla evoluiu bastante nos últimos anos e hoje traz painel digital de 12,3”, central multimídia com conexão sem fio e carregador por indução nas versões mais completas.

Outro destaque é o pacote Toyota Safety Sense, que inclui recursos como frenagem automática de emergência, alerta de mudança de faixa e piloto automático adaptativo. Além disso, o carro conta com 7 airbags e controles de estabilidade e tração. No interior, conta com ar-condicionado digital, bom espaço e saídas de ar traseiras.

Mesmo com preços que variam de cerca de R$ 158 mil a R$ 199 mil, o modelo mantém boa valorização no mercado de usados.