Os clubes gaúchos Grêmio e Internacional estão enfrentando dificuldades financeiras após um atraso nos repasses da casa de apostas Alfa, patrocinadora máster das duas equipes. A empresa, que mantém contrato de três anos com o Grêmio no valor de R$ 50 milhões anuais, não realizou o pagamento referente ao mês atual e já há a possibilidade de novos atrasos nos próximos meses. As informações são do Leonardo Müller, Careca de Saber, via X, antigo Twitter.

Negociações para reverter a situação

De acordo com informações obtidas junto ao Grêmio, o clube e a Alfa estão em negociação para ajustar o cronograma de pagamentos. A proposta em discussão prevê que o valor restante referente ao ano de 2025 seja quitado apenas em janeiro de 2026. A medida, no entanto, ainda depende de um acordo formal entre as partes.

A situação preocupa a diretoria gremista, já que o patrocínio da Alfa representa uma das principais fontes de receita do clube. O atraso compromete o fluxo de caixa e pode afetar diretamente o pagamento de salários e compromissos operacionais até o fim da temporada.

Empréstimo como alternativa emergencial

Para evitar atrasos nos pagamentos internos, o Grêmio estuda recorrer a um empréstimo bancário de curto prazo. Nesse cenário, os juros da operação seriam cobertos pela própria Alfa, como forma de compensar o clube pelos prejuízos financeiros causados pela falta de repasse.

A medida é vista como uma solução temporária, mas reflete a tensão entre o clube e a patrocinadora.

Internacional também enfrenta dificuldades

Assim como o Grêmio, o Internacional vive situação semelhante com a casa de apostas. O atraso no pagamento do patrocínio afeta o planejamento financeiro das duas instituições, que dependem do aporte para cumprir compromissos salariais e manter a estabilidade administrativa.

As negociações seguem em andamento, mas tanto Grêmio quanto Internacional esperam que a Alfa normalize os pagamentos o quanto antes, evitando um impacto maior nas finanças e no ambiente dos clubes.