Em meio ao mercado imobiliário de luxo, algumas propriedades se destacam não apenas pelo valor, mas pela combinação de localização, tamanho e nível de exclusividade. No Brasil, imóveis desse padrão são raros e costumam atrair atenção justamente por reunirem características que fogem completamente da realidade da maioria da população.

No Rio de Janeiro, um desses endereços chama atenção por estar em uma área reservada, cercada pela natureza e com vista privilegiada. A residência se tornou referência no setor de alto padrão e passou a ser apontada como a casa mais cara do país, tanto pelo preço quanto pelo conjunto de atributos que oferece.

Mansão no Joá reúne luxo extremo, privacidade e estrutura fora do comum

A casa avaliada em R$ 250 milhões pertence ao apresentador Márcio Garcia, que construiu carreira na televisão brasileira, incluindo passagens pela Globo. O imóvel está localizado no Joá, um dos bairros mais exclusivos e de acesso restrito da capital fluminense, conhecido pela tranquilidade e pelas vistas abertas para o mar e para a Pedra da Gávea.

O terreno tem mais de 6 mil metros quadrados, o que permite que os ambientes sejam distribuídos com ampla separação entre áreas sociais, íntimas e de serviço. A construção ocupa cerca de 2 mil metros quadrados e foi projetada para oferecer conforto em todos os espaços, com climatização completa e integração com a paisagem natural ao redor.

A residência conta com sete suítes distribuídas em diferentes pontos da casa, além de 18 banheiros que atendem tanto os moradores quanto convidados e equipes de apoio. Três cozinhas independentes dão suporte à rotina diária, à recepção de visitantes e à realização de eventos privados, reforçando o perfil multifuncional do imóvel.

Estrutura de lazer transforma a propriedade em um complexo residencial

Além da área residencial, a mansão se destaca pela infraestrutura de lazer, pensada para que os moradores tenham tudo à disposição sem precisar sair de casa. Entre os espaços internos, há uma sala de cinema profissional, academia completa e um ambiente exclusivo que funciona como boate particular.

Na área externa, o projeto prioriza a convivência ao ar livre e o aproveitamento do clima carioca. A piscina, composta por duas raias de grandes proporções, ocupa posição central no terreno e se conecta a áreas de descanso e socialização.

O espaço também inclui uma jacuzzi com capacidade para até dez pessoas, campo de futebol, quadra de tênis, área de minigolfe e até uma horta, que abastece a casa com alimentos frescos.