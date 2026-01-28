Longe das novelas e programas de TV desde 2022, Márcio Garcia, hoje com 55 anos, segue chamando atenção fora das telas. O apresentador e ator é proprietário de um imóvel avaliado em cerca de R$ 250 milhões, apontado como o mais caro do Brasil, segundo informações do portal Correio 24 Horas. A residência fica no Joá, área nobre da Zona Oeste do Rio de Janeiro, em uma região aos pés da Pedra da Gávea, com vista ampla para a Barra da Tijuca.

Casa em um dos endereços mais exclusivos do país

Instalada em um terreno de aproximadamente 6 mil metros quadrados, a mansão conta com cerca de 2 mil metros quadrados de área construída totalmente climatizada. O projeto inclui sete suítes amplas, 18 banheiros e três cozinhas equipadas para atender diferentes áreas da casa. O imóvel foi planejado para oferecer conforto e privacidade, características valorizadas em um dos bairros mais reservados da cidade.

Estrutura de lazer digna de resort

A área de lazer é um dos principais destaques da propriedade. O espaço reúne cinema privativo, boate, academia completa, quadra de tênis, campo de futebol e até uma horta. Do lado externo, a mansão abriga uma piscina com duas raias em padrão semiolímpico, além de jacuzzi com capacidade para até dez pessoas, mini campo de golfe e amplas áreas de convivência ao ar livre.

Até outubro do ano passado, o imóvel permanecia disponível no mercado, à espera de um comprador interessado em um estilo de vida marcado pelo luxo e pela exclusividade.

Vida familiar longe dos holofotes

Conhecido por manter discrição sobre a vida pessoal, Márcio Garcia abriu uma exceção em 2023 ao compartilhar registros em família nas redes sociais. As imagens, feitas na própria mansão, mostraram momentos de lazer ao lado da esposa, Andrea Santa Rosa, e dos filhos, aproveitando o espaço ao ar livre.

Na ocasião, o artista destacou o valor dos momentos em família e da convivência dentro de casa, reforçando que, para ele, o verdadeiro privilégio está na rotina longe das câmeras e perto de quem ama.